НБУ планує досягти середньострокового рівня інфляції в 2019 році на рівні 5%
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Національний банк України розраховує на зниження рівня інфляції до 5% у 2019 році. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає УНН.
"Наша монетарна політика направлена сьогодні на зменшення інфляції. На досягнення стійкого та стабільного рівня інфляції. І дії Національного банку були, до речі, дуже позитивно оцінені і МВФ, і іншими міжнародними організаціями. Ми зменшили інфляцію, минулого року вона складала 43%, на сьогодні інфляція на цей рік ми плануємо мати 12%, наша ціль. І ми впевнені, що ми можемо досягти цього рівня. Наступного року ми плануємо досягти 8% і досягти середньострокового рівня інфляції в 2019 році на рівні 5%", - зазначив він.
Також він наголосив на важливості купівлі валюти Нацбанком для збільшення стабільності фінансової системи.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі очікують, що за підсумком року інфляція становитиме близько 14%, а ВВП зросте на 1%.