НБУ планирует до 2020 года достичь инфляции в 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Задача Национального банка Украины - достичь до 2020 года 5%-уровня инфляции. Об этом заявила на брифинге глава НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент УНН.
"Задача в среднесрочной перспективе - инфляция 5%. Мы приложим все усилия, чтобы выполнить эту задачу", - сказала В.Гонтарева.
При этом она отметила, что стратегия работы НБУ написана до 2020 года.
"Может быть, мы подумаем об инфляции 2%, как все центробанки мира, но мы очень хотим достичь инфляции в 5%", - отметила глава НБУ.