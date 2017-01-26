НБУ планирует до 2020 года достичь инфляции в 5%

"Задача в среднесрочной перспективе - инфляция 5%. Мы приложим все усилия, чтобы выполнить эту задачу", - сказала В.Гонтарева.

При этом она отметила, что стратегия работы НБУ написана до 2020 года.

"Может быть, мы подумаем об инфляции 2%, как все центробанки мира, но мы очень хотим достичь инфляции в 5%", - отметила глава НБУ.