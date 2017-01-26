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НБУ планує досягти інфляції у 5% до 2020 року

НБУ планує досягти інфляції у 5% до 2020 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Завдання Національного банку України – досягти до 2020 року 5%-рівня інфляції. Про це заявила на брифінгу голова НБУ Валерія Гонтарева, передає кореспондент УНН.

“Задача у середньостроковій перспективі — інфляція 5%. Ми прикладемо всі зусилля, щоб виконати це завдання”, — сказала В.Гонтарева.

При цьому вона зазначила, що стратегія роботи НБУ написана до 2020 року.

"Може бути, ми подумаємо про інфляцію 2%, як всі центробанки світу, але поки ми дуже хочемо досягти інфляцію 5%",- зазначила глава НБУ.

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