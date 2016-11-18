НБУ дал согласие на самоликвидацию "Финэксбанка"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Национальный банк Украины дал согласие на ликвидацию "Финэксбанка" по инициативе владельцев и отзыв лицензий банка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Решение о ликвидации ПАО "Финэксбанк" приняли на общем собрании акционеров банка от 22.09.2016 года. Причина такого решения - сложное положение на рынке финансовых и банковских услуг, неопределенность относительно возможных направлений и источников дальнейшей капитализации банка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при самоликвидации банк самостоятельно погашает все обязательства перед клиентами. В таком случае не возникает никакой нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
По сообщению НБУ, на 17 ноября 2016 года "Финэксбанк" имел достаточный уровень ликвидности для расчетов с клиентами. Объем высоколиквидных средств составил 21 млн грн. Общий объем обязательств "Финэксбанка" - 6,5 млн грн, из них перед юридическими лицами - 3,5 млн грн, физическими лицами - 900 тыс. грн. Таким образом, у банка достаточно ликвидных средств для выполнения своих обязательств перед кредиторами и вкладчиками в полном объеме без внешних заимствований.