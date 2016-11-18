НБУ надав згоду на самоліквідацію "Фінексбанку"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Національний банк України надав згоду на ліквідацію "Фінексбанку" за ініціативою власників та відкликання ліцензій банку, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
“Рішення про ліквідацію ПАТ "Фінексбанк" прийнято на загальних зборах акціонерів банку від 22.09.2016 року. Причина такого рішення — складне становище на ринку фінансових і банківських послуг та невизначеність щодо можливих напрямків і джерел подальшої капіталізації банку”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що при самоліквідації банк самостійно погашає всі зобов’язання перед клієнтами. У такому випадку не виникає жодного навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
за повідомленням НБУ, на 17 листопада 2016 року “Фінексбанк” мав достатній рівень ліквідності для розрахунків з клієнтами. Обсяг високоліквідних коштів становив 21 млн грн. Загальний обсяг зобов’язань “Фінексбанку” — 6,5 млн грн, з них перед юридичними особами — 3,5 млн грн, фізичними особами — 0,9 млн грн. Таким чином, у банку достатньо ліквідних коштів для виконання своїх зобов’язань перед кредиторами та вкладниками у повному обсязі без зовнішніх залучень.