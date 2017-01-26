НБУ готов судиться с профессиональными инвесторами Приватбанка - В.Гонтарева
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Национальный банк Украины готов судиться с профессиональными инвесторами ПриватБанка. Об этом заявила на брифинге глава НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент УНН.
"Это государственная позиция и мы ее будем отстаивать в судах. Я не вижу никакой проблемы встретиться в судах с этими инвесторами", - сказала В.Гонтарева.
Она добавила, что инвесторы имеют право обжаловать решение о национализации ПриватБанка.
"Наше право доказать инвесторам, что они профессиональные инвесторы, они не должны рассчитывать на деньги наших налогоплательщиков ... и пытаться их с нас взыскать", - сказала В.Гонтарева.
Она добавила, что ПриватБанк сейчас является "чистейшим банком страны".
Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины на заседании рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО ПриватБанк в стопроцентную государственную собственность.
Как сообщал УНН, Fitch понизило рейтинг ПриватБанка до дефолта .