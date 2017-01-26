НБУ готовий судитись із професійними інвесторами Приватбанку - В.Гонтарева
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Національний банк України готовий судитися з професійними інвесторами ПриватБанку. Про це заявила на брифінгу голова НБУ Валерія Гонтарєва, передає кореспондент УНН.
"Це державницька позиція і ми її відстоюватимемо в судах. Я не бачу ніякої проблеми зустрітися в судах з цими інвесторами",- сказала В.Гонтарєва.
Вона додала, що інвестори мають право оскаржувати рішення про націоналізацію ПриватБанку.
"Наше право довести інвесторам, що вони професійні інвестори, вони не повинні розраховувати на гроші наших платників податків…і намагатися їх з нас стягнути",- сказала В.Гонтарєва.
Вона додала, що ПриватБанк наразі є "найчистішим банком країни".
Нагадаємо, 18 грудня Кабінет міністрів України на засіданні розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни. Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки та оборони України, уряд підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ ПриватБанк у стовідсоткову державну власність.
Як повідомляв УНН, Fitch знизило рейтинг ПриватБанку до дефолту.