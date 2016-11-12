НАПК уже начало проверку по фактам сообщений о коррупции

"Через эту кнопку мы получаем большинство сообщений о коррупции. Она позволяет сообщить об определенном факте, не раскрывая при этом своего лица. В принципе, для нас не особо важно, кто сообщает. Только если бы мы могли получить какую-то дополнительную информацию от человека - если он захочет раскрыть себя. По таким фактам мы уже начали несколько проверок", - сказал он.

В частности он рассказал, что было сообщение о том, что у народного депутата работает фабрика в одной деревне и из-за нее постоянно выключают свет людям.

"Одну проверку мы завершили официально. Она тоже касалась народного депутата, нам сообщали, что он совмещает деятельность с работой руководителем предприятия. Выяснилось, что на самом деле он был уволен, но соответствующей записи в реестр не внесли. И это случается часто. Сигналы или журналистские расследования являются поводом к началу полной проверки декларации. На направлении, которое курирую я - конфликт интересов, - мы такое делаем, используя информацию и документы журналистских расследований", - отметил он.

Как сообщал УНН, в НАПК пока нет ответа на вопрос, как будет проверяться указанная в электронных декларациях сумма наличных.