НАПК уже начало проверку по фактам сообщений о коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции уже начали проверку сообщений о коррупции, которые можно оставить на сайте НАПК "кнопкой" - "Сообщи о коррупции". Об этом заявил член НАПК Руслан Рябошапка в обнародованном в субботу интервью "Зеркалу недели", передает УНН.
"Через эту кнопку мы получаем большинство сообщений о коррупции. Она позволяет сообщить об определенном факте, не раскрывая при этом своего лица. В принципе, для нас не особо важно, кто сообщает. Только если бы мы могли получить какую-то дополнительную информацию от человека - если он захочет раскрыть себя. По таким фактам мы уже начали несколько проверок", - сказал он.
В частности он рассказал, что было сообщение о том, что у народного депутата работает фабрика в одной деревне и из-за нее постоянно выключают свет людям.
"Одну проверку мы завершили официально. Она тоже касалась народного депутата, нам сообщали, что он совмещает деятельность с работой руководителем предприятия. Выяснилось, что на самом деле он был уволен, но соответствующей записи в реестр не внесли. И это случается часто. Сигналы или журналистские расследования являются поводом к началу полной проверки декларации. На направлении, которое курирую я - конфликт интересов, - мы такое делаем, используя информацию и документы журналистских расследований", - отметил он.
Как сообщал УНН, в НАПК пока нет ответа на вопрос, как будет проверяться указанная в электронных декларациях сумма наличных.