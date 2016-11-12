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НАЗК вже розпочали перевірку за фактами повідомлень про корупцію

НАЗК вже розпочали перевірку за фактами повідомлень про корупцію

Київ • УНН

 • 7968 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції вже розпочали перевірку повідомлень про корупцію, які можна залишити на сайті НАЗК "кнопкою" - "Повідом про корупцію". Про це заявив член НАЗК Руслан Рябошапка в оприлюдненому у суботу інтерв'ю "Дзеркалу тижня", передає УНН.

"Через цю кнопку ми отримуємо більшість повідомлень про корупцію. Вона дає змогу повідомити про певний факт, не розкриваючи при цьому своєї особи. У принципі, для нас не особливо важливо, хто повідомляє. Тільки коли б ми могли отримати якусь додаткову інформацію від людини - якщо вона захоче розкрити себе. За такими фактами ми вже розпочали кілька перевірок", - сказав він.

Зокрема він розповів, що було повідомлення про те, що в народного депутата працює фабрика в одному селі і через неї постійно вимикають світло людям.

"Одну перевірку ми завершили офіційно. Вона теж стосувалася народного депутата, нам повідомляли, що він суміщає діяльність із роботою керівником підприємства. З'ясувалося, що насправді він був звільнений, але відповідного запису в реєстр не внесено. І це трапляється часто. Сигнали чи журналістські розслідування є приводом до початку повної перевірки декларації. На напрямі, який курирую я - конфлікту інтересів, - ми таке вже робимо, використовуючи інформацію та документи журналістських розслідувань", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, у НАЗК поки не мають відповіді на запитання, як перевірятиметься вказана у електронних деклараціях сума готівки.

 

Українські Національні Новини

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