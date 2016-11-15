НАПК обнародовало информацию о получении подарков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции обнародовало инфографику о получении подарков, передает УНН со ссылкой на сообщение НАПК в Twitter.
Согласно сообщению, лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, запрещено непосредственно или через других лиц требовать, просить, получать подарки для себя или близких лиц от юридических или физических лиц.
Деловые подарки в денежных пределах, определенных Законом Украины "О предотвращении коррупции", разрешены. Но такие подарки нельзя получать от подчиненных и на регулярной основе от одного лица или группы лиц.