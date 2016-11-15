НАЗК оприлюднило інформацію щодо отримання подарунків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило інфографіку щодо отримання подарунків, передає УНН з посиланням на повідомлення НАЗК у Twitter.
Згідно з повідомленням, особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, заборонено безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких осіб від юридичних або фізичних осіб.
Ділові дарунки у грошових межах, визначених Законом України “Про запобігання корупції”, дозволено. Але такі подарунки не можна отримувати від підлеглих та на регулярній основі від однієї особи або групи осіб.