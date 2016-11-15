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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 20585 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 40221 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 65097 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 136055 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 199339 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190567 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211345 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196846 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152198 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152956 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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НАЗК оприлюднило інформацію щодо отримання подарунків

НАЗК оприлюднило інформацію щодо отримання подарунків

Київ • УНН

 • 10365 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило інфографіку щодо отримання подарунків, передає УНН з посиланням на повідомлення НАЗК у Twitter.

Згідно з повідомленням, особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, заборонено безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких осіб від юридичних або фізичних осіб.

Ділові дарунки у грошових межах, визначених Законом України “Про запобігання корупції”, дозволено. Але такі подарунки не можна отримувати від підлеглих та на регулярній основі від однієї особи або групи осіб.

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