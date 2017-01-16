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НАПК не поддержало полномочия ведомства на ведение реестра национальных общественных деятелей

НАПК не поддержало полномочия ведомства на ведение реестра национальных общественных деятелей

Киев • УНН

 • 6467 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. НАПК не поддерживает законодательные инициативы по его полномочиям на ведение реестра национальных общественных деятелей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.

На заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции принято ряд решений, среди которых замечания к законопроекту, в котором говорится о создании Единого государственного реестра национальных общественных деятелей и их близких лиц, а также полномочия НАПК на ведение такого реестра.

Так, проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", разработанный Министерством финансов, предусматривает формирование Реестра на базе представленных е- деклараций.

В ведомстве отметили, что круг лиц, которые обязаны подавать декларации, и перечень национальных публичных деятелей различаются между собой. Так, в перечень входят, в частности, руководители политических партий, которые не обязаны подавать декларации. Кроме того, предельным сроком для представления деклараций является следующий год после освобождения от должности, тогда как лица что относятся к числу национальных публичных деятелей еще в течение 3 лет после прекращения соответствующей деятельности.

Поэтому, НАПК считает безосновательным предложение о его полномочиях на формирование этого Реестра учитывая не свойственность таких функций, ведь главной задачей Национального агентства является формирование и реализация государственной антикоррупционной политики. Тем более, что при представлении деклараций НАПК не будет обладать информацией обо всех лицах, которые должны быть включены в число национальных публичных деятелей.

 

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