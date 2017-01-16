НАЗК не підтримало уповноваження відомства на ведення реєстру національних публічних діячів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. НАЗК не підтримує законодавчі ініціативи щодо його уповноваження на ведення реєстру національних публічних діячів. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.
На засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції схвалено низку рішень, серед яких зауваження до законопроекту, в якому йдеться про створення Єдиного державного реєстру національних публічних діячів та їх близьких осіб, а також уповноваження НАЗК на ведення такого Реєстру.
Так, проект ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, розроблений Міністерством фінансів, передбачає формування Реєстру на базі поданих е-декларацій.
У відомстві зазначили, що коло осіб, які зобов’язані подавати декларації, та перелік національних публічних діячів різняться між собою. Так, до переліку належать, зокрема, керівники політичних партій, які не зобов’язані подавати декларації. Крім того, граничним строком для подання декларацій є наступний рік після звільнення з посади, тоді як особи належать до числа національних публічних діячів ще протягом 3 років після припинення відповідної діяльності.
Тому, НАЗК вважає безпідставною пропозицію щодо його уповноваження на формування цього Реєстру з огляду на невластивість таких функцій, адже головним завданням Національного агентства є формування та реалізація державної антикорупційної політики. Тим більше, що при поданні декларацій НАЗК не володітиме інформацією про всіх осіб, які мають бути включені до числа національних публічних діячів.