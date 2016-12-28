НАПК: "Народный фронт" и "Самопомич" не освоили около 6 млн грн бюджетных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Партии "Народный фронт" и "Самопомич" не использовали около 6 млн грн государственного финансирования и должны вернуть эти средства. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак, передает УНН.
"Две политические партии не использовали государственные средства, выделенные им на финансирование уставной деятельности. "Народный фронт" возвращает на счета Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое является распорядителем бюджетных средств, 3 923 522, 97 грн. Партия "Самопомич" не использовала 1 866 114, 69 грн. Соответственно, средства будут возвращены в казначейство", — написала Н.Корчак.
Вместе с тем она добавила, что "остальные политические партии, которые были профинансированы НАПК согласно Закону Украины "О политических партиях в Украине" — "Блок Петра Порошенко", Радикальная партия Олега Ляшко, ВО "Батькивщина" — потратили все".
"Отчеты об использовании государственных средств партиями поступят в Нацагентство уже в феврале. Вместе с отчетами независимого внешнего и внутреннего аудита. Предельный срок представления — 9 февраля 2017 года", — сообщила глава НАПК.
Как сообщал УНН, за III и IV кварталы 2016 года государственное финансирование уставной деятельности в сумме 141 млн 647 тыс. грн получили четыре из шести политических партий, представленных в Верховной Раде Украины.