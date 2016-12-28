НАЗК: "Народний фронт" і "Самопоміч" не освоїли близько 6 млн грн бюджетних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Партії "Народний фронт" і "Самопоміч" не використали близько 6 млн грн державного фінасування і мають повернути ці кошти. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак, передає УНН.
“Наразі дві політичні партії не використали державні кошти, надані їм на фінансування статутної діяльності. „Народний фронт“ повертає на рахунки Національного агентства з питань запобігання корупції , яке є розпорядником бюджетних коштів, 3 923 522, 97 грн. Партія „Самопоміч“ не використала 1 866 114, 69 грн. Відповідно, кошти будуть повернені до казначейства”, — написала Н.Корчак.
Разом з тим вона додала, що “решта політичних партій, які були профінансовані НАЗК державним коштом відповідно до Закону України “Про політичні партії в Україні” — “Блок Петра Порошенка”, Радикальна партія Олега Ляшка, “ВО „Батьківщина“ — витратили все”.
“Звіти про використання державних коштів партіями надійдуть до Нацагентства вже у лютому. Разом зі звітами незалежного зовнішнього та внутрішнього аудиту. Граничний строк подання — 9 лютого 2017 року”, — повідомила голова НАЗК.
Як повідомляв УНН, за III і IV квартал 2016 року державне фінансування статутної діяльності в сумі 141 млн 647 тис. грн отримали чотири із шести політичних партій, представлених у Верховній Раді України.