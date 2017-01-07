Больше всего зарплат задолжали на Донбассе, в Луганской и Харьковской областях
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. По состоянию на 1 декабря 2016 года больше всего невыплаченных зарплат было зафиксировано в Луганской области - 461,7 млн гривен, Донецкой - 356,3 млн гривен и Харьковской - 218,2 млн гривен. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.
В то же время по состоянию на 1 декабря 2016 года меньше всего невыплаченных зарплат было зафиксировано в Хмельницкой обл. - 2 млн грн, Черновицкой - 2,1 млн грн, Закарпатской - 3 млн грн.
В целом по Украине задолженность по выплате заработной платы на 1 декабря 2016 года составила 2 млрд грн.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.