Найбільше зарплат заборгували на Луганщині, Донбасі і Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Станом на 1 грудня 2016 року найбільше невиплачених зарплат було зафіксовано у Луганській області - 461,7 млн гривень, Донецькій - 356,3 млн гривень та Харківській – 218,2 млн гривень. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
Водночас станом на 1 грудня 2016 року найменше невиплачених зарплат було зафіксовано у Хмельницькій обл. – 2 млн грн, Чернівецькій – 2,1 млн грн, Закарпатській – 3 млн грн.
Загалом по Україні заборгованість із виплати заробітної плати на 1 грудня 2016 року становила 2 млрд грн.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, заборгованість із виплати зарплати зросла у листопаді на 2,1%.