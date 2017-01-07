Найбільше зарплат заборгували на Луганщині, Донбасі і Харківщині

Водночас станом на 1 грудня 2016 року найменше невиплачених зарплат було зафіксовано у Хмельницькій обл. – 2 млн грн, Чернівецькій – 2,1 млн грн, Закарпатській – 3 млн грн.

Загалом по Україні заборгованість із виплати заробітної плати на 1 грудня 2016 року становила 2 млрд грн.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, заборгованість із виплати зарплати зросла у листопаді на 2,1%.