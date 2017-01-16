Нацсовет рассмотрит вопрос трансляции на украинском канале передачи с российскими военными
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрит вопрос трансляции на телеканале "СТБ" передачи "Битва экстрасенсов" с российскими военными, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.
"Национальный совет на заседании в четверг, 19 января, намерен рассмотреть вопрос трансляции в воскресном эфире телеканала "СТБ" передачи "Битва экстрасенсов" производства канала "ТНТ", в которой принимали участие российские военные", - говорится в сообщении.
Нацсовет поручил провести мониторинг и запись программы, чтобы эти материалы рассмотреть на заседании.
"Эфир телеканала "СТБ" записали. На трансляцию этой передачи также активно отреагировала зрительская аудитория и медиа-сообщество, выражая свое возмущение и призывая регуляторный орган к адекватному реагированию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на очередном заседании Нацсовет вынесет этот вопрос на рассмотрение с голоса и примет решение в соответствии с действующим законодательством.
Как сообщал УНН, украинский канал пообещал отреагировать на выход в эфир программы с вероятными наемниками с Донбасса.