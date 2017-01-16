Нацрада розгляне питання трансляції на українському каналі передачі з російськими військовими
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розгляне питання трансляції на телеканалі “СТБ” передачі “Битва екстрасенсів” з російськими військовими, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацради.
“Національна рада на засіданні в четвер, 19 січня, має намір розглянути питання трансляції в недільному ефірі телеканалу „СТБ“ передачі „Битва екстрасенсів“ виробництва каналу „ТНТ“, у якій брали участь російські військові”, — йдеться у повідомленні.
Нацрада доручила провести моніторинг та запис програми, щоб ці матеріали розглянути на засіданні.
“Ефір телеканалу „СТБ“ записано. На трансляцію цієї передачі також активно відреагувала глядацька аудиторія і медіа-спільнота, висловлюючи своє обурення та закликаючи регуляторний орган до адекватного реагування”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на черговому засіданні Нацрада винесе це питання на розгляд з голосу й ухвалить рішення відповідно до чинного законодавства.
Як повідомляв УНН, український канал пообіцяв відреагувати на вихід в ефір програми з ймовірними найманцями з Донбасу.