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Нацрада розгляне питання трансляції на українському каналі передачі з російськими військовими

Нацрада розгляне питання трансляції на українському каналі передачі з російськими військовими

Київ • УНН

 • 10144 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розгляне питання трансляції на телеканалі “СТБ” передачі “Битва екстрасенсів” з російськими військовими, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацради.

“Національна рада на засіданні в четвер, 19 січня, має намір розглянути питання трансляції в недільному ефірі телеканалу „СТБ“ передачі „Битва екстрасенсів“ виробництва каналу „ТНТ“, у якій брали участь російські військові”, — йдеться у повідомленні.

Нацрада доручила провести моніторинг та запис програми, щоб ці матеріали розглянути на засіданні.

“Ефір телеканалу „СТБ“ записано. На трансляцію цієї передачі також активно відреагувала глядацька аудиторія і медіа-спільнота, висловлюючи своє обурення та закликаючи регуляторний орган до адекватного реагування”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на черговому засіданні Нацрада винесе це питання на розгляд з голосу й ухвалить рішення відповідно до чинного законодавства.

Як повідомляв УНН, український канал пообіцяв відреагувати на вихід в ефір програми з ймовірними найманцями з Донбасу.

Українські Національні Новини

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