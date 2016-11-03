Нацполиция открыла почти 4 тыс. дел против чиновников и полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Национальная полиция Украина открыла почти 4 тысячи уголовных дел против чиновников и полицейских за превышение служебных полномочий, коррупцию и другие случаи неправомерных действий. Об этом сообщила председатель Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе журналистам, передает УНН.
"В течение 9 месяцев Национальная полиция открыла 3 тысячи 2 уголовных дела против чиновников, которые занимались неправомерной деятельностью: превышение, взятки, коррупция и так далее. Еще мы открыли 900 уголовных дел против наших полицейских, которые занимались нечистыми делами ", - сказала Х.Деканоидзе.
По ее словам, эти две цифры реально покажут работу Национальной полиции.
Как сообщал УНН, в течение нескольких месяцев против сотрудников полиции открыто около 900 уголовных производств.