Нацполиция открыла почти 4 тыс. дел против чиновников и полицейских

"В течение 9 месяцев Национальная полиция открыла 3 тысячи 2 уголовных дела против чиновников, которые занимались неправомерной деятельностью: превышение, взятки, коррупция и так далее. Еще мы открыли 900 уголовных дел против наших полицейских, которые занимались нечистыми делами ", - сказала Х.Деканоидзе.

По ее словам, эти две цифры реально покажут работу Национальной полиции.

Как сообщал УНН, в течение нескольких месяцев против сотрудников полиции открыто около 900 уголовных производств.