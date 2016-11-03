Нацполіція відкрила майже 4 тис. справ проти чиновників і поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Національна поліція України відкрила майже 4 тисячі кримінальних справ проти чиновників та поліцейських за перевищення службових повноважень, корупцію та інші випадки неправомірних дій. Про це повідомила голова Нацполіції України Хатія Деканоідзе журналістам, передає УНН.
“Протягом 9 місяців Національна поліція відкрила 3 тисячі 2 кримінальні справи проти чиновників, які займалися неправомірною діяльністю: перевищення, хабарі, корупція і так далі. Ще ми відкрили 900 кримінальних справ проти наших поліцейських, які займалися нечистими справами”, — сказала Х.Деканоідзе.
За її словами, ці дві цифри реально покажуть роботу Національної поліції.
Як повідомляв УНН, протягом кількох місяців проти співробітників поліції відкрито близько 900 кримінальних проваджень.