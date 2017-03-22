Нацбанк ввел санкции против российских банков в Украине

"Указанным в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенном в действие Указом Президента Украины от 15 марта 2017 г. № 63/2017, к которым применили санкцию "предотвращение вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц", запрещено осуществлять любые операции в пользу связанных с ними лиц, предусматривающие перевод средств за пределы Украины или следствием которых может быть вывод капиталов таких банков за пределы Украины, в том числе: прямое и/или косвенное осуществление любых активных операций (предоставление кредитов, депозитов, займов, в том числе на условиях субординированного долга, приобретение ценных бумаг, размещение средств на корреспондентских счетах и ​​т.п.); выплату дивидендов, процентов, возврат межбанковских кредитов/депозитов, денежных средств с корреспондентских счетов, субординированного долга; распределение прибыли; распределение капитала", - говорится в постановлении.

Сообщается, что указанные запреты не касаются проведения подсанкционными банками расчетов, инициаторами которых являются клиенты этих банков и следствием которых является нарушение вышеупомянутых запретов.

Как сообщал УНН, П.Порошенко утвердил санкции в отношении ряда российских банков.