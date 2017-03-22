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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 17389 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 65732 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111590 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126940 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135687 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128044 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119712 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106753 просмотра

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Нацбанк ввел санкции против российских банков в Украине

Нацбанк ввел санкции против российских банков в Украине

Киев  •  УНН

 • 14167 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Национальный банк Украины по решению СНБО вводит санкции против отделений российских банков в Украине. Об этом говорится в постановлении регулятора, передает УНН.

"Указанным в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенном в действие Указом Президента Украины от 15 марта 2017 г. № 63/2017, к которым применили санкцию "предотвращение вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц", запрещено осуществлять любые операции в пользу связанных с ними лиц, предусматривающие перевод средств за пределы Украины или следствием которых может быть вывод капиталов таких банков за пределы Украины, в том числе: прямое и/или косвенное осуществление любых активных операций (предоставление кредитов, депозитов, займов, в том числе на условиях субординированного долга, приобретение ценных бумаг, размещение средств на корреспондентских счетах и ​​т.п.); выплату дивидендов, процентов, возврат межбанковских кредитов/депозитов, денежных средств с корреспондентских счетов, субординированного долга; распределение прибыли; распределение капитала", - говорится в постановлении.

Сообщается, что указанные запреты не касаются проведения подсанкционными банками расчетов, инициаторами которых являются клиенты этих банков и следствием которых является нарушение вышеупомянутых запретов.

Как сообщал УНН, П.Порошенко утвердил санкции в отношении ряда российских банков.

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