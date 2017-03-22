Нацбанк вводить санкції проти російських банків в Україні

“Зазначеним у рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року „Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“, уведеному в дію Указом Президента України від 15 березня 2017 року № 63/2017, до яких застосовано санкцію „запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов’язаних з банками осіб“, заборонено здійснювати будь-які операції на користь пов’язаних з ними осіб, які передбачають переказ коштів за межі України або наслідком яких може бути виведення капіталів таких банків за межі України, у тому числі: пряме та/або опосередковане здійснення будь-яких активних операцій (надання кредитів, депозитів, позик, у тому числі на умовах субординованого боргу, придбання цінних паперів, розміщення коштів на кореспондентських рахунках тощо); виплату дивідендів, процентів, повернення міжбанківських кредитів/депозитів, коштів із кореспондентських рахунків, субординованого боргу; розподіл прибутку; розподіл капіталу”, — йдеться в постанові.

Повідомляється, що зазначені заборони не стосуються проведення підсанкційними банками розрахунків, ініціаторами яких є клієнти цих банків та наслідком яких не є порушення вищезазначених заборон.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко затвердив санкції щодо низки російських банків.