НАТО начнет сокращенные военно-морские учения в Балтийском море

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США и союзники по НАТО на этой неделе начнут ежегодные военно-морские учения BALTOPS в Балтийском море. Несмотря на меньший масштаб по сравнению с прошлым годом, маневры должны продемонстрировать единство и готовность Альянса на фоне роста напряженности в регионе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Учения пройдут с 4 по 20 июня и объединят около 20 кораблей из 15 стран и примерно 6 тысяч военнослужащих. Это почти вдвое меньше, чем в прошлом году. По словам представителей НАТО, сокращение связано не с уменьшением поддержки Альянса, а с тем, что часть военно-морских сил задействована в других операциях, в частности в районе Ормузского пролива и в Арктике.

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Соединенные Штаты предоставят для учений флагманский корабль Mount Whitney. BALTOPS останутся крупнейшими военно-морскими маневрами в Балтийском море в этом году, несмотря на дискуссии относительно будущей роли США в НАТО.

Немецкий контр-адмирал Штефан Гайш подчеркнул, что учения не являются прямым ответом на текущие события, однако их проведение в нынешних условиях усиливает политический сигнал. По его словам, маневры должны продемонстрировать сплоченность союзников и их готовность обеспечивать безопасность в регионе.

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