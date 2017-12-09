На следующей неделе ВР планирует рассмотреть закон о деоккупации - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. На следующей неделе Верховная Рада Украины планирует рассмотреть закон о деоккупации украинских территорий и признание России государством агрессором. Об этом в ходе форума "Еврорегион Карпаты-Украина" во Львовской области в субботу рассказал Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.
"Есть несколько планов на следующую неделю. Самым главным я бы назвал закон о деоккупации украинских земель и о признании на законодательном уровне Российской Федерации агрессором. Он достаточно объемный - имеет более 700 правок. Думаю, на его рассмотрение уйдет больше чем полтора дня. Предварительно планируем начать его рассмотрение во вторник утром, или, возможно, в среду начать и в четверг завершить", - отметил Парубий.
По его словам, среди других планов парламентариев на следующую неделю остались два блока с этой недели, не успели рассмотреть - это блок ТЭК и блок вопросов, касающихся транспорта.
"Очевидно, эти два блока тоже будет рекомендовано рассмотреть на следующей неделе. Также ряд социальных вопросов. Мы начали рассмотрение вопросов против домашнего насилия - рассмотрели три из них, еще четыре остаются. Сможем выйти на кадровые вопросы - не уверен. Но есть надежда, что сможем выйти на кадровые вопросы на следующей неделе", - добавил Парубий.
Как сообщал УНН, Парубий призвал усиливать санкции против РФ к восстановлению целостности Украины.