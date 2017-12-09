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Наступного тижня ВР планує розглянути закон про деокупацію - Парубі

Наступного тижня ВР планує розглянути закон про деокупацію - Парубі

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Наступного тижня Верховна Рада України планує розглянути закон про деокупацію українських територій та визнання Росії державою агресором. Про це під час форуму “Єврорегіон Карпати-Україна” на Львівщині у суботу розповів Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, передає УНН з посиланням на прес-службу ВР.

“Є кілька планів на наступний тиждень. Найголовнішим я би назвав закон про деокупацію українських земель і про визнання на законодавчому рівні Російської Федерації агресором. Він досить об’ємний — має понад 700 правок. Думаю, на його розгляд піде більше ніж півтора дні. Попередньо, плануємо розпочати його розгляд у вівторок вранці, або, можливо, в середу розпочати і в четвер завершити”, — зазначив Парубій.

За його словами, серед інших планів парламентаріїв на наступний тиждень залишилися два блоки з цього тижня, які не встигли розглянути — це блок ПЕК і блок питань, що стосуються транспорту.

“Очевидно, ці два блоки теж буде рекомендовано розглянути наступного тижня. Також низка соціальних питань. Ми почали розгляд питань проти домашнього насильства — розглянули три з них, ще чотири залишаються. Чи зможемо вийти на кадрові питання — не впевнений. Але є надія, що зможемо вийти на кадрові питання наступного тижня”, — додав А.Парубій.

Як повідомляв УНН, Парубій закликав посилювати санкції проти РФ до відновлення цілісності України.

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