Наставник А.Чачич продлил контракт со сборной Хорватии

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 16416 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 64644 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111395 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126750 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135538 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127972 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119656 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106746 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107686 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103965 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Наставник А.Чачич продлил контракт со сборной Хорватии

Наставник А.Чачич продлил контракт со сборной Хорватии

Киев  •  УНН

 • 11046 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В день матча против Украины Хорватский футбольный союз (ХФС) решил продлить соглашение с наставником сборной Анте Чачичем, сообщает УНН со ссылкой на сайт ХФС.

Глава Хорватского футбольного союза Давор Шукер объявил о продолжении сотрудничества с 63-летним специалистом. А.Чачич по новому соглашению останется на своем посту в течение следующих 2 лет.

Добавим также, А.Чачич возглавил хорватов в 2015 году, сменив на посту главного тренера Нико Ковача, которого уволили после поражения сборной от Норвегии в отборе к Евро-2016.

 

Украинские Национальные Новости

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