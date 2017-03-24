Наставник А.Чачич продлил контракт со сборной Хорватии

Глава Хорватского футбольного союза Давор Шукер объявил о продолжении сотрудничества с 63-летним специалистом. А.Чачич по новому соглашению останется на своем посту в течение следующих 2 лет.

Добавим также, А.Чачич возглавил хорватов в 2015 году, сменив на посту главного тренера Нико Ковача, которого уволили после поражения сборной от Норвегии в отборе к Евро-2016.