Наставник А.Чачіч продовжив контракт із збірною Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У день матчу проти України Хорватський футбольний союз (ХФС) вирішив продовжити угоду із наставником збірної Анте Чачічем, повідомляє УНН з посиланням на сайт ХФС.
Голова Хорватського футбольного союзу Давор Шукер оголосив щодо продовження співпраці з 63-річним фахівцем. А.Чачіч за новою угодою залишиться на своїй посаді впродовж наступних 2 років.
Додамо також, А.Чачіч очолив хорватів у 2015 році, змінивши на посту головного тренера Ніко Ковача, котрого було звільнено після поразки збірної від Норвегії у відборі до Євро-2016.