Наставник А.Чачіч продовжив контракт із збірною Хорватії

Голова Хорватського футбольного союзу Давор Шукер оголосив щодо продовження співпраці з 63-річним фахівцем. А.Чачіч за новою угодою залишиться на своїй посаді впродовж наступних 2 років.

Додамо також, А.Чачіч очолив хорватів у 2015 році, змінивши на посту головного тренера Ніко Ковача, котрого було звільнено після поразки збірної від Норвегії у відборі до Євро-2016.