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Наставник А.Чачіч продовжив контракт із збірною Хорватії

Київ • УНН

 • 11046 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. У день матчу проти України Хорватський футбольний союз (ХФС) вирішив продовжити угоду із наставником збірної Анте Чачічем, повідомляє УНН з посиланням на сайт ХФС.

Голова Хорватського футбольного союзу Давор Шукер оголосив щодо продовження співпраці з 63-річним фахівцем. А.Чачіч за новою угодою залишиться на своїй посаді впродовж наступних 2 років.

Додамо також, А.Чачіч очолив хорватів у 2015 році, змінивши на посту головного тренера Ніко Ковача, котрого було звільнено після поразки збірної від Норвегії у відборі до Євро-2016.

 

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