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Насилие в отношении гражданских: Резников рассказал об одном из нарушений рф правил ведения войны

Киев • УНН

 • 395081 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министр обороны Алексей Резников, как и обещал, начал рассказывать о нарушении россией конвенций о правилах ведения войны. Он напомнил об обнаружении массового захоронения жертв в селе Правдино, что свидетельствует о нарушении 4-й Женевской конвенции, запрещающей насилие в отношении гражданских, передает УНН.

Цитата

«30 ноября в селе Правдино (Херсонская область) обнаружено массовое захоронение жертв русской оккупации: 7 мирных жителей, в том числе девушка-подросток. Они пренебрегли 4-й Женевской конвенцией, запрещающей насилие в отношении гражданских. Просто убивают их», – написал Резников в Twitter.

Так, ранее Резников сообщал, что будет ежедневно сосредотачиваться на некоторых нарушениях россией правила ведения войны.

«россия потратила сотни миллиардов долларов на обманчивую идею завоевания Украины и стала террористическим государством, нарушив большинство конвенций о правилах ведения войны. Каждый день я буду сосредотачиваться на некоторых из этих нарушений», - сообщал Резников.

На 30 ноября, в village of Pravdyne (Kherson region), масса буриалов victims rus occupation была запечатлена: 7 civilians,including teenage girl. Они растерялись в 4-й Geneva Конвенции, которые затрудняют борьбу с гражданами. They just kill. #tribunal4russia
2/13

—Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 21, 2022

Дополнение

С момента освобождения территории Харьковской области правоохранители уже зарегистрировали 3 853 военных преступлений, из которых большинство это нарушение законов и обычаев войны.

Новые факты сексуального насилия, связанного с конфликтом устанавливают на деоккупированных территориях. Прокуроры установили уже 154 факта сексуального насилия со стороны военнослужащих россии.

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