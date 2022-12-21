Насилие в отношении гражданских: Резников рассказал об одном из нарушений рф правил ведения войны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министр обороны Алексей Резников, как и обещал, начал рассказывать о нарушении россией конвенций о правилах ведения войны. Он напомнил об обнаружении массового захоронения жертв в селе Правдино, что свидетельствует о нарушении 4-й Женевской конвенции, запрещающей насилие в отношении гражданских, передает УНН.
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«30 ноября в селе Правдино (Херсонская область) обнаружено массовое захоронение жертв русской оккупации: 7 мирных жителей, в том числе девушка-подросток. Они пренебрегли 4-й Женевской конвенцией, запрещающей насилие в отношении гражданских. Просто убивают их», – написал Резников в Twitter.
Так, ранее Резников сообщал, что будет ежедневно сосредотачиваться на некоторых нарушениях россией правила ведения войны.
«россия потратила сотни миллиардов долларов на обманчивую идею завоевания Украины и стала террористическим государством, нарушив большинство конвенций о правилах ведения войны. Каждый день я буду сосредотачиваться на некоторых из этих нарушений», - сообщал Резников.
На 30 ноября, в village of Pravdyne (Kherson region), масса буриалов victims rus occupation была запечатлена: 7 civilians,including teenage girl. Они растерялись в 4-й Geneva Конвенции, которые затрудняют борьбу с гражданами. They just kill. #tribunal4russia
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Дополнение
С момента освобождения территории Харьковской области правоохранители уже зарегистрировали 3 853 военных преступлений, из которых большинство это нарушение законов и обычаев войны.
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