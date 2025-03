Насильство щодо цивільних: Резніков розповів про одне з порушеннь рф правил ведення війни

Цитата

«30 листопада в селі Правдине (Херсонська область) виявлено масове поховання жертв російської окупації: 7 мирних жителів, у тому числі дівчина-підліток. Вони знехтували 4-ю Женевською конвенцією, яка забороняє насильство щодо цивільних. Просто вбивають», - написав Резніков в Twitter.

Так, раніше Резніков повідомляв, що буде щодня зосереджуватися на деяких порушень росією правила ведення війни.

«росія витратила сотні мільярдів доларів на оманливу ідею завоювання України і стала терористичною державою, порушивши більшість конвенцій про правила ведення війни. Щодня я буду зосереджуватися на деяких із цих порушень», - повідомляв Резніков.

On November 30, in the village of Pravdyne (Kherson region),a mass burial of victims of the rus occupation was discovered: 7 civilians,including a teenage girl. They disregarded the 4th Geneva Convention which prohibits violence to civilians. They just kill. #tribunal4russia

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 21, 2022

Доповнення

З моменту звільнення території Харківської області правоохоронці вже зареєстрували 3 853 військових злочини, з яких більшість це порушення законів та звичаїв війни.



Нові факти сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом встановлюють на деокупованих територіях. Прокурори встановили вже 154 факти сексуального насильства з боку військовослужбовців рф.