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NASA отменило запланированный первый в истории выход в космос двух женщин-астронавток

Киев • УНН

 • 11134 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Национальное управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменило запланированный ранее на 29 марта первый выход двух женщин-астронавток с борта Международной космической станции (МКС), поскольку к этому времени не успеют подготовить два скафандра подходящего размера. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении космического ведомства, сообщает УНН.

NASA отменило запланированный первый в истории выход в космос двух женщин-астронавток

Ранее в этом месяце представители NASA заявили, что 29 марта в космос выйдут астронавтки Энн Макклейн и Кристина Кох, чтобы установить секцию новых аккумуляторов на орбитальном комплексе. На брифинге тогда было подчеркнуто, что это будет первым выходом в космос двух женщин-астронавток, предполагалось, что руководить им с Земли также будут только женщины. Теперь данные планы скорректированы, как ожидается, в операции вместо Макклейн будет участвовать астронавт Ник Хейг.

Причиной изменения планов стало то, что Макклейн после своего первого выхода в космос 22 марта поняла, что ей лучше подходит верхняя, нагрудная секция скафандра среднего размера. Как отмечается в заявлении, к пятнице, 29 марта, можно подготовить только одну указанную секцию скафандра среднего размера, и наденет ее Кох.

Макклейн и Хейг 22 марта успешно завершили выход в открытый космос с борта МКС для проведения работ по модернизации энергетического оборудования станции. Они установили три блока адаптеров и подключили к ним новые более емкие литий-ионные аккумуляторы, которые заряжаются от одной из солнечных батарей МКС. При процедуре замены аккумуляторов была отключена одна из линий энергопитания МКС, однако это не сказалось на безопасности станции, поскольку существует резервная система энергопитания. Проверка, проведенная сразу после установки аккумуляторов, показала, что они работоспособны.

No ordinary battery swap & work day routine. Pics from suiting up Anne & Nick for their first spacewalk! 7 hours later, success upgrading the batteries that allow us to have power even when we’re shadowed by the Earth from the sun! Great day of teamwork both on and off the Earth. pic.twitter.com/a3R6y2jC7Q

— Christina H Koch (@Astro_Christina) 25 березня 2019 р.

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