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NASA скасувало запланований перший в історії вихід у космос двох жінок-астронавток

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) скасувало запланований раніше на 29 березня перший вихід двох жінок-астронавтів з борту Міжнародної космічної станції (МКС), оскільки до цього часу не встигнуть підготувати два скафандри відповідного розміру. Про це йдеться в опублікованій у понеділок заяві космічного відомства, повідомляє УНН.

NASA скасувало запланований перший в історії вихід у космос двох жінок-астронавток

Раніше в цьому місяці представники NASA заявили, що 29 березня в космос вийдуть астронавтки Енн Макклейн і Крістіна Кох, щоб встановити секцію нових акумуляторів на орбітальному комплексі. На брифінгу тоді було підкреслено, що це буде першим виходом в космос двох жінок-астронавток, передбачалося, що керувати ним з Землі також будуть тільки жінки. Тепер ці плани скориговані, як очікується, в операції замість Макклейн братиме участь астронавт Нік Хейг.

Причиною зміни планів стало те, що Макклейн після свого першого виходу в космос 22 березня зрозуміла, що їй краще підходить верхня, нагрудна секція скафандра середнього розміру. Як наголошується в заяві, до п’ятниці, 29 березня, можна підготувати тільки одну вказану секцію скафандра середнього розміру, і одягне її Кох.

Макклейн і Хейг 22 березня успішно завершили вихід у відкритий космос з борту МКС для проведення робіт з модернізації енергетичного обладнання станції. Вони встановили три блоки адаптерів і підключили до них нові більш місткі літій-іонні акумулятори, які заряджаються від однієї з сонячних батарей МКС. Під час процедури заміни акумуляторів була відключена одна з ліній енергоживлення МКС, однак це не позначилося на безпеці станції, оскільки існує резервна система енергоживлення. Перевірка, проведена відразу після установки акумуляторів, показала, що вони працездатні.

No ordinary battery swap & work day routine. Pics from suiting up Anne & Nick for their first spacewalk! 7 hours later, success upgrading the batteries that allow us to have power even when we’re shadowed by the Earth from the sun! Great day of teamwork both on and off the Earth. pic.twitter.com/a3R6y2jC7Q

— Christina H Koch (@Astro_Christina) 25 березня 2019 р.

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