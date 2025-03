NASA показало самый мощный телескоп в мире

"Инженеры NASA впервые успешно подключили две половины космического телескопа Джеймса Вебба к объекту Northrop Grumman в Редондо-Бич, Калифорния. Как только он достигнет космоса, мощный и сложный космический телескоп NASA исследует космос с помощью инфракрасного света, от планет и лун в нашей солнечной системе к древнейшим и отдаленным галактикам", - говорится в сообщении.

Оба основные компоненты телескопа прошли индивидуальные испытания во всех средах, с которыми они могли столкнуться во время полета ракеты и полета на орбите на расстоянии миллиона миль от Земли.

"Теперь, когда телескоп является полностью собранной обсерваторией, он пройдет дополнительные экологические испытания и испытания развертывания для обеспечения успеха миссии. Запуск космического аппарата запланирован на 2021", - говорится в сообщении.

Напомним, работники американских космодромов NASA и SpaceX переместили оборудование в укрытие.

The most powerful and complex space telescope ever created by humankind has achieved its final form as a fully assembled observatory. Reaching a major milestone, engineers have successfully connected the two halves of #NASAWebb

More about this milestone: https://t.co/ZRwjFwMj6I pic.twitter.com/RlWcKhERBp

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) 28 августа 2019 г.