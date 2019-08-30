NASA показало найпотужніший телескоп у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. NASA показало найпотужніший в історії людства космічний телескоп імені Джеймса Вебба, який був вперше зібраний. Про це передає УНН із посиланням на NASA.
"Інженери NASA вперше успішно підключили дві половини космічного телескопа Джеймса Вебба до об'єкта Northrop Grumman в Редондо-Біч, Каліфорнія. Як тільки він досягне космосу, найпотужніший і складний космічний телескоп NASA дослідить космос за допомогою інфрачервоного світла, від планет і місяців в нашій сонячній системі до найдавніших і віддалених галактик", - йдеться в повідомленні.
Обидва основні компоненти телескопа пройшли індивідуальні випробування у всіх середовищах, з якими вони могли зіткнутися під час польоту ракети і польоту на орбіті на відстані мільйона миль від Землі.
"Тепер, коли телескоп є повністю зібраною обсерваторією, він пройде додаткові екологічні випробування і випробування розгортання для забезпечення успіху місії. Запуск космічного апарату запланований на 2021 рік", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, працівники американських космодромів NASA та SpaceX перемістили обладнання в укриття.
The most powerful and complex space telescope ever created by humankind has achieved its final form as a fully assembled observatory. Reaching a major milestone, engineers have successfully connected the two halves of #NASAWebb
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