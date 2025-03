NASA показало найпотужніший телескоп у світі

"Інженери NASA вперше успішно підключили дві половини космічного телескопа Джеймса Вебба до об'єкта Northrop Grumman в Редондо-Біч, Каліфорнія. Як тільки він досягне космосу, найпотужніший і складний космічний телескоп NASA дослідить космос за допомогою інфрачервоного світла, від планет і місяців в нашій сонячній системі до найдавніших і віддалених галактик", - йдеться в повідомленні.

Обидва основні компоненти телескопа пройшли індивідуальні випробування у всіх середовищах, з якими вони могли зіткнутися під час польоту ракети і польоту на орбіті на відстані мільйона миль від Землі.

"Тепер, коли телескоп є повністю зібраною обсерваторією, він пройде додаткові екологічні випробування і випробування розгортання для забезпечення успіху місії. Запуск космічного апарату запланований на 2021 рік", - йдеться в повідомленні.

The most powerful and complex space telescope ever created by humankind has achieved its final form as a fully assembled observatory. Reaching a major milestone, engineers have successfully connected the two halves of #NASAWebb

More about this milestone: https://t.co/ZRwjFwMj6I pic.twitter.com/RlWcKhERBp

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) 28 августа 2019 г.