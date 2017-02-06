Нарколабораторию по изготовлению метамфетамина обнаружили в Кривом Роге
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Нарколабораторию по изготовлению метамфетамина ликвидировала Служба безопасности Украины совместно с полицией в Кривом Роге. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Оперативники спецслужбы задержали организатора производства психотропов в съемной квартире, где была расположена нарколаборатория. Ежемесячный оборот наркобизнеса составлял полмиллиона гривен.
Во время обыска правоохранители изъяли химические соединения и оборудование для изготовления психотропов общей стоимостью более 200 тысяч гривен.
Против задержанного открыто уголовное производство по ст.309, 311 и 313 УК Украины.
Следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, нарколабораторию разоблачили правоохранители Черкасской области .