Нарколабораторию по изготовлению метамфетамина обнаружили в Кривом Роге

Оперативники спецслужбы задержали организатора производства психотропов в съемной квартире, где была расположена нарколаборатория. Ежемесячный оборот наркобизнеса составлял полмиллиона гривен.

Во время обыска правоохранители изъяли химические соединения и оборудование для изготовления психотропов общей стоимостью более 200 тысяч гривен.

Против задержанного открыто уголовное производство по ст.309, 311 и 313 УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН, нарколабораторию разоблачили правоохранители Черкасской области .