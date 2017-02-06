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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Нарколабораторію з виготовлення метамфетаміну виявили у Кривому Розі

Київ • УНН

 • 7484 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Нарколабораторію з виготовлення метамфетаміну ліквідувала Служба безпеки України спільно з поліцією у Кривому Розі. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Нарколабораторію з виготовлення метамфетаміну виявили у Кривому Розі

Оперативники спецслужби затримали організатора виробництва психотропів в орендованій квартирі, де була розташована нарколабораторія. Щомісячний обіг наркобізнесу становив півмільйона гривень.

Під час обшуку правоохоронці вилучили хімічні сполуки та обладнання для виготовлення психотропів загальною вартістю понад 200 тисяч гривень.

Проти затриманого відкрито кримінальне провадження за ст.309, 311 та 313 КК України.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНН, нарколабораторію викрили правоохоронці на Черкащині.

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