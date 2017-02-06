Нарколабораторію з виготовлення метамфетаміну виявили у Кривому Розі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Нарколабораторію з виготовлення метамфетаміну ліквідувала Служба безпеки України спільно з поліцією у Кривому Розі. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Оперативники спецслужби затримали організатора виробництва психотропів в орендованій квартирі, де була розташована нарколабораторія. Щомісячний обіг наркобізнесу становив півмільйона гривень.
Під час обшуку правоохоронці вилучили хімічні сполуки та обладнання для виготовлення психотропів загальною вартістю понад 200 тисяч гривень.
Проти затриманого відкрито кримінальне провадження за ст.309, 311 та 313 КК України.
Слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН, нарколабораторію викрили правоохоронці на Черкащині.