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Нардепу Тищенко сообщили о новом подозрении

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Действующему нардепу Николаю Тищенко сообщили о новом подозрении. Оно касается вымогательства 1 млн долларов за "крышевание" кол-центра и легализации 12,6 млн грн через фиктивный договор дарения.

Нардепу Тищенко сообщили о новом подозрении
Фото: sluga-narodu.com

О подозрении сообщили действующему народному депутату по делу о 1 млн долларов за "крышевание" колл-центра и отмывание средств. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

По данным источников УНН, речь идет о Николае Тищенко.

По поручению руководителя САП прокурор при участии детективов НАБУ сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины. Его уличили в просьбе предоставить неправомерную выгоду, легализации средств и внесении недостоверных сведений в ежегодную декларацию

- говорится в сообщении САП.

Детали

В рамках досудебного расследования, по данным САП, установлено, что в августе 2023 года нардеп попросил 1 млн долларов у гражданина, которого считал одним из организаторов сети колл-центров. Взамен нардеп обещал не вмешиваться в их деятельность и способствовать устранению компаний-конкурентов. Однако деньги за эти услуги он так и не получил.

Также, как сообщили в САП, выяснилось, что депутат легализовал 12,6 млн грн через фиктивный договор дарения средств, заключенный с бывшей женой. Доказано, что женщина не имела законных доходов для такого подарка, а фактической передачи денег не произошло.

Чтобы окончательно легализовать незаконные доходы, как указали в САП, депутат официально внес недостоверные сведения об этом "подарке" в свою ежегодную декларацию.

Действия Тищенко квалифицированы по ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Дополнение

Ранее народному депутату Николаю Тищенко сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП