Нападающий "Динамо" стал одним из лучших бомбардиров групповой стадии ЛЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Нападающий киевского "Динамо" Жуниор Мораес стал одним из лучших бомбардиров по итогам группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
На счету игрока "бело-синих" после оформленного хет-трика в ворота "Партизана", стало шесть забитых мячей. Вместе с Мораесом по шесть раз отмечались форвард "Милана" Андре Силва и представитель "Зенита" Эмилиано Ригони. Далее в списке с 5-ю голами разместились Адурис, Виллиан Хосе и Кокорин.
Примечательно, что лучшими бомбардирами соревнований с украинским паспортом являются Буяльский и Морозюк - по 2 гола.
Добавим, что в Мораес в нынешнем сезоне в 19 поединках имеет 10 голов и 1 результативную передачу.
Как сообщал УНН, нападающий "Динамо" стал претендентом на звание лучшего игрока тура ЛЕ.