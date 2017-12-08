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Нападник “Динамо” став одним з кращих бомбардирів групової стадії ЛЄ

Нападник “Динамо” став одним з кращих бомбардирів групової стадії ЛЄ

Київ • УНН

 • 18038 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Нападник київського “Динамо” Жуніор Мораєс став одним з кращих бомбардирів за підсумками групового етапу нинішнього розіграшу Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

На рахунку гравця “біло-синіх” після оформленого хет-трику у ворота “Партизана”, стало шість забитих м’ячів. Разом із Мораесом по шість разів відзначалися форвард “Мілану” Андре Сілва і представник “Зеніту” Еміліано Рігоні. Далі в списку з 5-ма голами розмістились Адуріс, Вілліан Хосе і Кокорін.

Примітно, що кращими бомбардирами змагань із українським паспортом є Буяльський та Морозюк — по 2 голи.

Додамо, що у Мораєса в нинішньому сезоні в 19 поєдинках 10 голів і 1 результативна передача.

Як повідомляв УНН, нападник "Динамо" став претендентом на звання найкращого гравця туру ЛЄ.

Українські Національні Новини

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