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Нам нужно достаточное количество оружия, а не объятия с путиным - Президент

Киев  •  УНН

13:41 • 1849 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что россия стремится к контролю не только над Украиной, но и над всей Европой. Он отметил необходимость предоставления оружия вместо переговоров с путиным.

россии не нужно больше территорий, а она хочет сначала контроль над Украиной, а потом - над всей Европой. Украине необходимо больше оружия, а не объятия с путиным, как это делают некоторые европейские лидеры. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите Европейского политического сообщества, передает УНН.

россия начала эту войну не потому, что ей нужно больше территории. россия имеет больше земли, чем кто-либо. Она хотела глобальной власти, сначала - контроля над Украиной, а затем - над всеми вами, как это было когда-то при советском или имперском правлении. Будапешт помнит, как выглядят советские танки. Украинские города не забудут российские бомбы. И так же, как Будапешт, каждый город в Украине и все наши страны заслуживают безопасности и мира 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина защищается не от российских слов, а от российских нападений, поэтому нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах.

Объятия с путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давлением можно его сдержать. Мы построили четкую дипломатическую систему, способную подтолкнуть россию к справедливому миру. Большинство представленных здесь стран присоединились к этой работе для эффективной дипломатии. На тематических конференциях уже обсужден каждый пункт Формулы мира. Ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетика, возвращение заключенных и депортированных в Украину, и полное соблюдение международного права, и многое другое. Нам надо подтолкнуть россию к этому. И справедливый мир станет нашей общей победой. План победы у вас на столе. Поэтому Украина первой предложила изменить нашу общую стратегию для достижения - и как можно быстрее - справедливого мира 

- добавил Президент.

По его словам, Украина открыта к любым конструктивным идеям ради достижения справедливого мира, но именно Украина должна решать, что должно быть, а чего не должно быть на повестке дня для завершения этой войны.

"Счет за эту войну надо выставлять россиянам, а не Украине. Чтобы россия больше не могла выдвигать свои фальшивые претензии всем вокруг - от стран Балтии до Балкан. Любая страна, любой лидер, уважающий международное право и сидящий за этим столом, должен понимать, что хищники всегда требуют все большей и большей добычи", - подчеркнул глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назвал продуктивным телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, указав, что пока невозможно предсказать его конкретные шаги, но есть надежда на более сильную Америку.

Павел Башинский

Павел Башинский

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