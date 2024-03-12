Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Налоговики, как термиты, прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев. Такое мнение в эксклюзивном интервью УНН высказала волонтер, основательница креативного агентства ARENA CS, член Борда Young Business Club Яна Матвийчук.

Для меня Украина сейчас - это, как большая экосистема, в которой все должны работать на победу и уничтожение врага. Но, как и в каждой природной экосистеме, мы имеем вредителей. Вот эти вредители в Украине - это коррупционеры и налоговики - отметила Матвийчук.

По ее словам, если с коррупционерами бороться можно и есть вероятность, что они предстанут перед законом, то налоговики "совершают беззаконие в законном поле" и бороться с такими очень сложно.

"Налоговики, как термиты, прогрызают дыры в экономике, в бизнесе и в карманах обычных украинцев. Десятки тысяч налоговиков не создают деньги внутри страны, не способствуют экономическому росту, а только вредят и пожирают все имеющееся. Они существуют на наши с вами деньги. Это ресурс, который мог бы пойти, например, на обеспечение военных. Но им обжираются налоговики-термиты", - подчеркнула Матвийчук.

Напомним

Соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка заявила, что готова публично рассказать, как глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Даниил Гетманцев уничтожил ее банк, и призвала Президента Украины Владимира Зеленского защитить украинский бизнес от произвола Гетманцева.

Она также предложила Гетманцеву пригласить ее на заседание парламентского комитета и лично спросить обо всем, что его интересует.

Кроме того, Соседка заявила, что готова публично рассказать о том, как Гетманцев уничтожил банк "Конкорд", на заседании Совета по вопросам поддержки бизнеса при Президенте. Она просит членов совета Вячеслава Климова, Артема Бородатюка, Олега Гороховского, Константина Ефименко, Тараса Кицмея, Александра Конотопского и Дмитрия Олейника, а также Юлию Свириденко пригласить ее на заседание.

По словам члена Совета общества в The Aspen Institute Kyiv, директора экономических программ Украинского института будущего Анатолия Амелина, бизнес в Украине уже находится в отчаянии. Он готов публично говорить о давлении на предпринимателей со стороны налоговой и силовиков.