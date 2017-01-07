Нафтогаз высмеял российские попытки подсчитать украинский газ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. "Нафтогаз Украины" высмеял новости на телевидении в России, посвященные подсчету запасов газа в подземных газохранилищах Украины, передает УНН со ссылкой на Facebook и Тwitter компании.
В Тwitter "Нафтогаз" прокомментировал: "Наши хранилища помогают российским новостейщикам подживлять свои новости, а не только печи и котлы украинских потребителей. Наш звездный час".
Our storages help Russian newsmakers fuel the news - not only ovens and boilers of Ukrainian consumers. Our finest hour