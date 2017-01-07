Нафтогаз висміяв російські спроби підрахувати український газ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. “Нафтогаз України” висміяв новини на телебаченні в Росії, присвячені підрахункові запасів газу в підземних газосховищах України, передає УНН з посиланням на Facebook і Тwitter компанії.
У Тwitter "Нафтогаз" прокоментував: “Наші сховища допомагають російським новинкарям живити свої новини, а не тільки печі й котли українських споживачів. Наш зоряний час”.
«Ми конкуруємо зі снігурами», – написала прес-служба «Нафтогазу» у фейсбуці, згадуючи широко розтиражоване свого часу твердження російських засобів інформації, ніби в Україні вчать школярів захищати «патріотично забарвлених» жовто-блакитних синиць і натомість знищувати червоногрудих снігурів, що «уособлюють СРСР і Росію».