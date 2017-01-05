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"Нафтогаз" готов к провокациям "Газпрома" - А. Коболев

"Нафтогаз" готов к провокациям "Газпрома" - А. Коболев

Киев • УНН

 • 10617 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" готова к сценарию, при котором российский газовый монополист компания "Газпром" может спровоцировать кризисную ситуацию на газовом рынке Украины и Европейского Союза зимой 2017 года. Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНН.

"Я уверен, что, учитывая сложную политическую ситуацию, и нынешние боевые действия, кто-то из горячей головой в России может не остановиться перед созданием кризиса. Со своей стороны, мы к этому готовимся. Надеемся этого не будет, но если будет - мы к ней готовы ", - сказал А.Коболев.

Он подчеркнул, что в качестве превентивной меры, НАК "Нафтогаз Украины" призвал Европейскую комиссию учредить специальную мониторинговую миссию, следя в онлайн режиме транзит газа через украинскую ГТС.

Как сообщал УНН, после решения о OPAL транзит газа Украиной сократился.

Напомним, Еврокомиссия разрешила российскому "Газпрому" увеличить прокачку газа через трубопровод OPAL, который построен в обход Украины.

Президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда ранее приняли совместное заявление, в котором призвали пересмотреть решение Еврокомиссии, которое открывает возможность для "Газпрома" увеличить объемы поставок газа в Европу в обход Украины.

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