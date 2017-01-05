"Нафтогаз" готовий до провокацій "Газпрому" - А. Коболєв

“Я впевнений, що враховуючи складну політичну ситуацію, і нинішні бойові дії, хтось з гарячою головою в Росії може не зупинитися перед створенням кризи. Зі свого боку, ми до цього готуємося. Сподіваємось цього не буде, але якщо буде — ми до неї готові,” — сказав А.Коболєв.

Він підкреслив, що в якості превентивної міри, НАК “Нафтогаз України” закликав Європейську комісію заснувати спеціальну моніторингову місію, слідкуючу в онлайн режимі транзит газу через українську ГТС.

Як повідомляв УНН, після рішення щодо OPAL транзит газу Україною скоротився.

Нагадаємо, Єврокомісія дозволила російському “Газпрому” збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL, який побудовано в обхід України.

Президент України Петро Порошенко та президент Польщі Анджей Дуда раніше ухвалили спільну заяву, в якій закликали переглянути рішення Єврокомісії, яке відкриває можливість для “Газпрому” збільшити обсяги поставок газу до Європи в обхід України.