Начальника военного склада задержали за торговлю патронами в Волынской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили в городе Владимир-Волынский начальника склада материального обеспечения одной из воинских частей, который торговал патронами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что военный регулярно продавал патроны к пистолету Макарова, украденные со склада. Сотрудники спецслужбы задокументировали три факта продажи злоумышленником боеприпасов на общую сумму почти десять тысяч гривен.
Оперативники задержали военнослужащего в городе во время продажи очередной партии патронов.
Открыто уголовное производство по ст.410 (похищение, присвоение военнослужащим оружия,) и ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.