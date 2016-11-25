Начальника военного склада задержали за торговлю патронами в Волынской области

Правоохранители установили, что военный регулярно продавал патроны к пистолету Макарова, украденные со склада. Сотрудники спецслужбы задокументировали три факта продажи злоумышленником боеприпасов на общую сумму почти десять тысяч гривен.

Оперативники задержали военнослужащего в городе во время продажи очередной партии патронов.

Открыто уголовное производство по ст.410 (похищение, присвоение военнослужащим оружия,) и ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.