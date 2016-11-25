Начальника військового складу затримали за торгівлю набоями на Волині

Правоохоронці встановили, що військовий регулярно продавав набої до пістолета Макарова, вкрадені зі складу. Співробітники спецслужби задокументували три факти продажу зловмисником боєприпасів на загальну суму майже десять тисяч гривень.

Оперативники затримали військовослужбовця у місті під час продажу чергової партії набоїв.

Відкрито кримінальне провадження за ст.410 (викрадення, привласнення військовослужбовцем зброї,) та ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.