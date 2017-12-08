НАБУ провело обыски в здании Минюста
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Сегодня утром сотрудники НАБУ устроили обыски в здании Министерства юстиции Украины. Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая в Facebook, передает УНН.
"Сегодня в 7:15 утра без постановления суда в здание Министерства юстиции ворвались сотрудники НАБУ. Незаконно изъяли у уборщицы ключи от кабинетов и заперлись внутри.
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Когда в половине девятого на работу пришли наши сотрудники и потребовали через закрытую дверь решение суда, или хоть какие-то документы, детективы НАБУ сбежали без каких-либо объяснений через черный ход.
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Мы не знаем, какие документы были похищены в ходе этой провокации. В 14 часов приглашаем всех представителей СМИ на брифинг в Министерство юстиции, чтобы рассказать детали этого акта беззакония", - говорится в сообщении.