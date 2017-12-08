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НАБУ провело обшуки в будівлі Мін'юсту

НАБУ провело обшуки в будівлі Мін'юсту

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Сьогодні зранку співробітники НАБУ влаштували обшуки у будівлі Міністерства юстиції України. Про це повідомила перша заступниця міністра юстиції Наталія Бернацька у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні о 7:15 ранку без ухвали суду до будівлі Міністерства юстиції ввірвалися співробітники НАБУ. Незаконно вилучили у прибиральниці ключі від кабінетів і замкнулися в середині.

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Коли о пів на девяту на роботу прийшли наші співробітники і почали вимагати через зачинені двері ухвалу суду, або хоч якісь документи, детективи НАБУ втекли без будь-яких пояснень через чорний хід.

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Ми не знаємо, які документи були викрадені в ході цієї провокації. О 14 годині запрошуємо усіх представників ЗМІ на брифінг у Міністерство юстиції, щоб розповісти деталі цього акту беззаконня," - йдеться в повідомленні.

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