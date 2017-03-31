НАБУ должно проверить, требовал ли В.Мосийчук взятку у компании "Трейд Коммодити" - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины поручила Национальному антикоррупционному бюро Украины проверить заявления бизнесмена Андрея Адамовского о том, что глава Госрезерва Вадим Мосийчук мог требовать у компании "Трейд Коммодити" взятку. Об этом УНН сообщили в ответ на информационный запрос.
"Специализированной антикоррупционной прокуратурой обработана информация, приведенная в журналистском расследовании, об участии ООО "Трейд Коммодити" в тендерах, которые проводились в течение 2015-2016 годов государственными органами на закупку горючего и по другим вопросам ...
Учитывая изложенное, с целью выяснения правомерности действий должностных органов, указанных в журналистском расследовании, а также достоверности высказываний А.Адамовского в Национальное антикоррупционное бюро Украины направлено поручение о проверке изложенных сведений", - сообщили в ГПУ.
Напомним, во время тендерной закупки горючего глава Госрезерва В.Мосийчук, по словам бизнесмена А.Адамовского, требовал у одного из участников тендера - компании "Трейд Коммодити" взятку.
В.Мосийчук отреагировал на обвинения А.Адамовского на собственной странице в Facebook, назвав их "голословными обвинениями", а также пригрозил перевести дискуссию с медийной в судебную плоскость.