НАБУ должно проверить, требовал ли В.Мосийчук взятку у компании "Трейд Коммодити" - ГПУ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52621 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105241 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162054 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119145 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118161 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113452 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104886 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107235 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103718 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155208 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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НАБУ должно проверить, требовал ли В.Мосийчук взятку у компании "Трейд Коммодити" - ГПУ

НАБУ должно проверить, требовал ли В.Мосийчук взятку у компании "Трейд Коммодити" - ГПУ

Киев  •  УНН

 • 13530 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины поручила Национальному антикоррупционному бюро Украины проверить заявления бизнесмена Андрея Адамовского о том, что глава Госрезерва Вадим Мосийчук мог требовать у компании "Трейд Коммодити" взятку. Об этом УНН сообщили в ответ на информационный запрос.

"Специализированной антикоррупционной прокуратурой обработана информация, приведенная в журналистском расследовании, об участии ООО "Трейд Коммодити" в тендерах, которые проводились в течение 2015-2016 годов государственными органами на закупку горючего и по другим вопросам ...

Учитывая изложенное, с целью выяснения правомерности действий должностных органов, указанных в журналистском расследовании, а также достоверности высказываний А.Адамовского в Национальное антикоррупционное бюро Украины направлено поручение о проверке изложенных сведений", - сообщили в ГПУ.

Напомним, во время тендерной закупки горючего глава Госрезерва В.Мосийчук, по словам бизнесмена А.Адамовского, требовал у одного из участников тендера - компании "Трейд Коммодити" взятку.

В.Мосийчук отреагировал на обвинения А.Адамовского на собственной странице в Facebook, назвав их "голословными обвинениями", а также пригрозил перевести дискуссию с медийной в судебную плоскость.

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